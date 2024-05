Giallo influencer Siu, l'ex manager: "Era impossibile lavorare insieme, il marito la ostacolava su tutto"

"Siu sognava di fare la conduttrice, ma il marito la ostacolava su tutto", così Antonio Barrera, l'ex manager dell'influencer di Biella ricoverata in gravi condizioni il 16 maggio scorso per una profonda ferita al petto e per cui il marito Jonathan Maldonato è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio. Ai microfoni di "Quarto Grado" l'agente 63enne ripercorre la difficile collaborazione professionale con Soukaina El Basri, che nel 2020 lo contattò per intraprendere una carriera come influencer. "Mi tocca purtroppo lasciare nella speranza che lui (il marito ndr) capisca", scriveva Siu in un messaggio a Barrera. "Lui sbaglia a lasciarmi andare via da questa opportunità".

L'ex manager Tony aggiunge che la collaborazione con Siu si era resa "impossibile" a causa dei frequenti problemi tra lei e Maldonato. "Mi mandava messaggi in cui diceva che il marito non la capiva e non la faceva uscire di casa", aggiunge l'agente. Nel 2021, la 30enne ricontatta Barrera nella speranza di riprendere la collaborazione. "Siccome Jonny si è calmato e sembra aver messo da parte quei momenti, vorrei tornare a lavorare con voi", è il messaggio di Siu. Poco tempo dopo tuttavia l'influencer è costretta, ancora una volta, a rinunciare. Un silenzio durato fino a un mese fa, quando la donna decide di fare un altro tentativo. Nei giorni scorsi Siu, attualmente ricoverata all'ospedale Maggiore di Novara, è uscita dal coma farmacologico e nelle prossime ore potrebbe essere sentita dagli inquirenti. Intanto è attesto l'interrogatorio di garanzia per Maldonato nel carcere di Biella.