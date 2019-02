Guerriglia urbana a Torino, fermati 12 manifestanti: quattro i feriti, uno grave

Scene da guerriglia urbana nel centro di Torino, dove il corteo di protesta dei centri sociali, organizzato dopo lo sgombero di un asilo occupato da anni , è sfociato in violenze, lanci di pietre, incendi di cassonetti e scontri con le forze dell'ordine. Al termine della giornata, la polizia ha arrestato dodici persone. Quattro i feriti, uno dei quali è grave. Isolata per ore l'area tra il centro storico e Porta Palazzo.

I dodici manifestanti sono stati posti in stato di arresto per gli scontri che hanno messo a ferro e fuoco una zona vicino al centro storico di Torino. La situazione continua a restare tesa dopo quasi due ore di tafferugli e lancio di bottiglie, cestini di rifiuti, tegole, petardi da parte di manifestanti incappucciati e che indossavano caschi. Con i cassonetti rovesciati, gli anarchici hanno creato sbarramenti nelle strade, diffondendo il panico tra i passanti e i residenti.



Quattro feriti, uno grave - Sono quattro le persone rimaste ferite negli scontri: tre di loro non sono gravi, fa sapere il 118, mentre una quarta persona è in codice rosso. I mezzi di soccorso hanno incontrato qualche difficoltà a entrare nella zona degli incidenti.



L'assalto al bus - Un gruppo di anarchici ha assaltato un pullman di linea nella città, terrorizzando l'autista e i passeggeri. Saliti a bordo, i manifestanti hanno vandalizzato il bus e lanciato sostanze lacrimogene. "Non ho mai visto niente di simile - ha detto l'autista -. Sono saliti incappucciati sfasciando tutto. Tremo ancora adesso".



Scontri con la polizia e cassonetti incendiati - Intanto, al lancio di oggetti sulle strade le forze dell'ordine hanno risposto con il lancio di lacrimogeni, mentre la folla ha divelto cartelli e barriere stradali e rovesciato in mezzo alla strada molti cassonetti dei rifiuti incendiati.