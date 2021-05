Funivia Stresa Mottarone, gli inquirenti: i tre fermati hanno ammesso

Hanno ammesso le proprie responsabilità le tre persone fermate per l'incidente alla funivia Stresa-Mottarone. Lo afferma il comandante provinciale dei carabinieri di Verbania, Alberto Cicognani, precisando: "Hanno ammesso che il freno non è stato attivato volontariamente. C'erano malfunzionamenti nella funivia, ma la manutenzione non ha risolto il problema. Per evitare ulteriori interruzioni del servizio, hanno scelto di lasciare la 'forchetta'".