Torino, martello sui binari fa deragliare tram: nessun ferito

Un tram della linea 3 è deragliato a Torino a causa di un oggetto presente sui binari ed ha urtato la banchina. L'incidente è avvenuto in corso Regina Margherita, all'altezza del Rondò della Forca. Non ci sono feriti gravi, solo leggeri contusi. Forse è stato un martello, incastrato tra i binari, a causare il deragliamento. L'attrezzo potrebbe essere stato dimenticato durante alcuni lavori o caduto da un altro mezzo. Il tram uscito dai binari è finito sulla banchina della fermata e ha distrutto un semaforo. Il traffico nella zona è andato in tilt