06 luglio 2021 16:02

A fuoco decine di auto, fermato il presunto piromane di Torino

Decine di auto distrutte per le fiamme in diverse zone della città. Dopo alcuni giorni, a Torino è finita la caccia al piromane che aveva colpito nelle vie Bertola, Mercantini e Manzoni e anche a piazzale Caio Mario. In uno di questi roghi, erano stati danneggiati due negozi. Gli agenti hanno fermato un uomo di origini nigeriane, mentre si allontanava dalla zona vicina al parcheggio della stazione ferroviaria di Lingotto, dov'era stato appena appiccato un rogo.