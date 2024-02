Femminicidio Asti, i video di Floriana Floris prima di essere uccisa: "Non voglio morire, ho una figlia"

Quaranta minuti prima di morire, Floriana Floris, la donna uccisa a Incisa Scapaccino (Asti) il 6 giugno dal compagno reo confesso Paolo Riccone, ha registrato sette video con il cellulare in cui denunciava i maltrattamenti che stava subendo: "Faccio questo perché se succede qualcosa, sapranno cosa mi hai fatto.

Questo non è amore. Non voglio morire. Voglio vivere perché ho una figlia". Nell'ultimo filmato, la donna chiedeva aiuto e il compagno le diceva: "Ammazziamoci insieme", per poi aggredirla. Lo riporta la Repubblica Torino, la quale specifica che dei video ha parlato lunedì, durante la prima udienza del processo davanti alla Corte d'Assise di Alessandria, lo psichiatra Raffaele Pugliese, consulente della pm Eleonora Guerra.