Rogo Alessandria, la moglie del proprietario reo confesso: "Io non sapevo nulla. Usava psicofarmaci, credo l’abbia fatto per soldi"

A "Le Iene" la testimonianza della moglie di Giovanni Vincenti, l'uomo che ha confessato di aver fatto esplodere la sua cascina in provincia di Alessandria provocando la morte di tre pompieri. "Io non sapevo nulla. Lui usava psicofarmaci, credo l'abbia fatto per soldi. Ma non perché non arrivavamo a fine mese" sottolinea Antonella Patrucco che è indagata a piede libero mentre il marito rischia l'ergastolo per disastro colposo, omicidio doloso e plurimo e lesioni volontarie. "Sapevo in parte dei debiti," ammette la donna che racconta di un marito sconvolto e di essere lei stessa sotto shock. "Io ho creduto a mio marito che non c'entrasse niente. Lui era sconvolto, piangeva sempre. Non mi è venuto il dubbio" racconta la donna.