Droga, controlli a Torino: militari arrestano pusher 18enne

Un 18enne è arrestato dai carabinieri a Torino per spaccio di droga. I militari gli hanno sequestrato anche 322 grammi di hashish, 261 di marijuana e 3mila euro in banconote di piccolo taglio. Gli affari dovevano andargli sicuramente molto bene dato che, secondo quanto riportato dai militari, aveva in casa anche una macchinetta conta soldi professionale.