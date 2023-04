A festeggiarlo, nella casa di cura Fondazione Opera Pia Garelli di Garessio (Cuneo), oltre alla figlia Zenaide e ai nipoti, era presente una rappresentanza dei Carabinieri di Asti, Cuneo e Mondovì e l'Amministrazione comunale. "Per 60 anni non ha visto un medico ed è arrivato in salute a questo traguardo eccezionale; ha un fisico forte, come lui stesso riconosce", il commento dalla struttura che ospita l'ex militare che ha conosciuto anche gli orrori dei lager nazisti, durante la Seconda Guerra mondiale. E fissa i suoi ricordi anche di quel tempo su fogli bianchi, battendo i tasti di una macchina per scrivere.

Fotogallery - Cuneo, ex carabiniere spegne 105 candeline: "Mai visto un medico per 60 anni"

Nato nel 1918, a Cerrina Monferrato, in provincia di Alessandria, Renato Quaglia si è arruolato nei carabinieri, allora "Reali", da giovanissimo, a 21 anni, prestando servizio prima al Palazzo Reale di Torino come guardia a cavallo e, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, in Grecia, per poi essere internato come Imi in un campo di lavoro in Germania. Rientrò in Italia il 25 settembre 1945.

Dopo la guerra è stato a Pollenzo e, a lungo, sempre da carabiniere nell'Albese. Infine ha concluso la sua carriera militare tra Canelli e Asti. E' cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana

"E' un uomo gentile – raccontano ancora dalla struttura dove vive, come riportano i media locali –, sempre disponibile e felice nel fare due chiacchiere con personale, ospiti e volontari. Quotidiane sono le sue passeggiate salutari. Nella sua camera, affacciata sul giardino, ha trovato un angolo dove sistemare la sua macchina da scrivere che utilizza per fissare su carta i ricordi, come già accaduto con la stesura del libro 'Vicissitudini di un Carabiniere reale'".