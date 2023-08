Montaldo di Mondovì, continua la fuga del 21enne che ha ucciso il padre e un amico: "E' pericoloso, non uscite"

Dura ormai da 48 ore la fuga di Sacha Chang, che a Montaldo di Mondovì (Cuneo) ha ucciso il padre e un amico.

Il 21enne, di origine cinesi che vive ad Amsterdam, si nasconde tra la vegetazione fitta, in una zona impervia. "E' vivo", dicono gli uomini impegnati nelle ricerche. "E' un soggetto pericoloso", è l'avviso diramato dai comuni della zona: è consigliato restare in casa, tanti gli eventi di paese annullati per precauzione.