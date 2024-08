Cristina Seymandi dopo la rottura con Massimo Segre: "Fu uno shock, ma ho continuato la mia vita"

"In merito a questa vicenda, su cui è partito un gossip mondiale, né io né l'altra parte abbiamo più voglia di parlare dei dettagli - ha detto Seymandi nel corso del suo intervento al programma di Canale 5 -. Vorrei invece dare risalto alle centinaia di messaggi di persone che mi chiedevano come abbia fatto a tenere quel fair play, non solo in quel momento ma anche più avanti. Io non sono mai morta, ho una vita molto intensa, ho un'azienda e altre attività. Inoltre, sono una madre. Ovviamente non me lo aspettavo, fu uno shock, ma la mia vita è andata avanti".