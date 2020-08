Coronavirus, Piemonte: regole più rigide per chi arriva dall'estero

Per contenere il contagio da coronavirus, il Piemonte ha varato le indicazioni operative per chi arriva o rientra in Regione dall'estero. Sarà obbligatoria la comunicazione per chi transita o arriva da Paesi a rischio e quattordici giorni di isolamento fiduciario. Previsto, inoltre, il tampone e l'autocertificazione per chi lavora nella sanità e servizi di assistenza alla persona.