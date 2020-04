Coronavirus, pensionato multato perché non ha trovato i prodotti che cercava: "Devo pagare più di 300 euro"

Cercava prodotti per l'igiene sanitaria, ma è stato fermato e multato dalle forze dell'ordine. È la storia di un pensionato della provincia di Torino: "Non ho trovato detergenti - spiega l'uomo a "Quarta Repubblica" - e a pochi metri da casa sono stato fermato, mi hanno chiesto di poter controllare la mia spesa, ma io avevo già tutto a casa ero uscito soltanto per quei prodotti che non avevo trovato".

L'uomo dopo aver spiegato i motivi per cui era uscito, è stato comunque multato: "Mi aspettavo maggiore comprensione, io sono pensionato e ricevo mille euro al mese, ora dovrò pagare oltre 300 euro per questa sanzione e per me sono veramente troppi".