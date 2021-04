Coronavirus, in Piemonte i casi si riducono dopo cinque settimane

LaPresse

Per la prima volta dopo cinque settimane si registra per il Piemonte una riduzione, seppur lieve, dei casi di coronavirus. Anche la percentuale di positività dei tamponi si abbassa leggermente (dal 14,2% al 13,8%). In crescita invece il tasso di occupazione dei posti letto, che passa dal 55% al 59% per le terapie intensive e dal 61% al 66% per i posti letto di area medica. L'Rt puntuale scende a 0,96 (era 1,17) e l'Rt medio a 0,98 (era 1,16).