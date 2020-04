Coronavirus, in Piemonte al via test sierologici sui sanitari

Via libera in Piemonte ai test sierologici sul personale sanitario. "Un'indagine fondamentale per la ri-pianificazione delle misure di contenimento", spiega l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi. Per la realizzazione del piano è stato deciso l'acquisto di 70mila test. "Stiamo allertando le aziende sanitarie per organizzare i prelievi di sangue del personale - osserva Icardi -. I test verranno effettuati probabilmente già entro la settimana". Segui gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui