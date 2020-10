Coronavirus, duemila nuovi casi in Piemonte: scatta il coprifuoco

Ansa

Anche il Piemonte introduce il coprifuoco notturno per arginare l'emergenza coronavirus. Il divieto di uscire dalle 23 alle 5 del mattino entrerà in vigore a partire dal 26 ottobre. La decisione è stata presa dopo il nuovo forte incremento dei contagi: 2.032 casi nelle ultime 24 ore, a fronte di 12.665 tamponi. Cresce la pressione sugli ospedali: cinque ricoveri in più in terapia intensiva (per un totale di 85) e 136 in più negli altri reparti (1.362).