Coronavirus, commercianti di Torino: "Nessun rispetto per chi lavora"

Ansa

"E' sempre peggio, non c'è nessun rispetto per chi lavora". Così il presidente di Confesercenti Torino, Giancarlo Banchieri, commentando la scelta di lasciare Torino e Cuneo in zona rossa, mentre il resto del Piemonte dal 12 aprile passerà in arancione. "Un comportamento inaccettabile - ha aggiunto -, ancora una volta commercianti e cittadini sono stati trattati in modo irrispettoso".