Collegno (Torino), 80enne spara alla moglie in strada e la uccide: poi si suicida | Prima le ha urlato: "Mi hai rovinato la vita"

Un uomo di 80 anni ha sparato alla moglie, uccidendola, e poi si è tolto la vita a Collegno, località della prima cintura torinese. La sparatoria è avvenuta davanti al municipio, in piazza della Repubblica, in pieno centro. L'uomo prima di aprire il fuoco avrebbe urlato: "Mi hai rovinato la vita". Nella piazza i soccorritori sono intervenuti per rianimare l'anziana che, però, è deceduta nell'ospedale di Rivoli, dove era stata portata d'urgenza. Sul posto sono giunti anche gli specialisti della Sis, la sezione investigazioni scientifiche del nucleo operativo provinciale dell'Arma.