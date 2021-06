Auto in scarpata dopo sorpasso, 26enne morto nel Torinese

ansa

Un ragazzo di 26 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica a Trana, in provincia di Torino. L'auto su cui viaggiava stava percorrendo la strada Avigliana quando, durante una fase di sorpasso, è finita in una scarpata. A bordo della vettura c'erano altre tre persone, che sono rimaste ferite in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Rivoli.