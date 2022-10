Asti, zuccherificio in crisi per caro energia e burocrazia

Asti. Per lo zuccherificio del signor Giuseppe il caro bollette poteva essere aggirato grazie all'ausilio di nuovissimi pannelli fotovoltaici e però un intoppo burocratico blocca l'accensione e l'impianto risulta ancora oggi spento. "Abbiamo fatto installare 185kw di potenza di fotovoltaico ma a otto mesi di distanza i pannelli non hanno ancora prodotto nulla", racconta il titolare ai microfoni di "Mattino Cinque News" spiegando come a febbraio aveva dato il mandato a una ditta per l'installazione e l'allacciamento dei pannelli ecologici: "A fronte di un investimento di 200mila euro, le bollette invece di diminuire come speravamo sono aumentate in maniera esponenziale".

Fisicamente la struttura è completata, il problema è tutto burocratico. "L'impiantista ci ha detto che mancano le autorizzazioni da parte dell'ente preposto", rimarca il signor Giuseppe che davanti all'inverter che dovrebbe operare producendo energia elettrica pulita ma che ancora oggi è spento aggiunge: "Abbiamo perso i benefici derivanti dalla bella stagione. La bolletta è passata dagli 8mila ai 13mila euro dello stesso mese di un anno fa".