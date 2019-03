Asti, bimbo di due anni da solo in strada: i carabinieri lo portano a casa e arrestano il padre

Un bimbo di 2 anni, in pigiama e scalzo, che vagava da solo in strada ad Asti, è stato trovato dai carabinieri e riportato a casa dal padre. Alla vista dei carabinieri con il piccolo in braccio, l'uomo ha mostrato segni di nervosismo: i militari allora hanno perquisito l'appartamento trovando 250 grammi di marijuana, 150 di hashish e oltre 2.500 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato.