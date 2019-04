Alessandria, motosega e accetta durante lite tra vicini: 4 denunce

Un'accetta, un pesante tubo in metallo e una motosega sono le armi usate durante un litigio tra vicini di casa. E' successo a Balzola (Alessandria), dove i carabinieri, dopo avere placato gli animi, hanno denunciato quattro persone, di età compresa fra i 20 e i 60 anni, per danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Durante il diverbio una ventenne ha riportato una ferita a una mano giudicata guaribile in sette giorni.