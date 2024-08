Piemonte, cade sul Mombarone: muore escursionista

Un escursionista di 30 anni è morto dopo essere precipitato sul Mombarone, cima piemontese tra Biella e Ivrea. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino e Speleologico con il Servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. L'uomo si era separato dai compagni al Rifugio Mombarone e aveva iniziato la discesa da solo. Più tardi i compagni lo hanno chiamato al cellulare per verificare che fosse giunto a valle, ma non hanno ricevuto risposta. Il gestore del rifugio, che è anche un tecnico del Soccorso alpino, ha quindi iniziato la ricerca e ha individuato il corpo del 30enne.