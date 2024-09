La piccola Angela al "signor Barilla": "Perché non create una pasta a forma di tappo?" E lui "l'accontenta"

"Mamma, pensa che bello se Barilla facesse la pasta a forma di tappo, così il sugo ci potrebbe finire dentro...". È nata così la storia con protagonista Angela, una bimba di nove anni di Genova, che grazie alla sua immaginazione è riuscita a catturare l'interesse di uno dei più noti marchi alimentari italiani, diventando fonte d'ispirazione per il Ceo Gianluca Di Tondo e il suo team. Ma come ci è riuscita? Come si faceva una volta: scrivendo a mano una lettera.