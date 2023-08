Piano di Sorrento (Napoli), donna uccisa a coltellate e chiusa nel bagagliaio di un'auto

A Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, il cadavere di una donna non ancora identificata è stato ritrovato all'interno del bagagliaio di un'auto.

La vettura era parcheggiata in un'area condominiale in via San Massimo. Secondo alcuni testimoni, la vittima è stata accoltellata da un uomo vestito di nero mentre stava aprendo il portellone dell'auto: dopo averla uccisa, l'ha chiusa nel bagagliaio ed è fuggito in sella a un motorino.