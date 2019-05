Piacenza, tenta di avvelenare il marito con il detersivo: denunciata

Un 62enne è finito all'ospedale di Bobbio (Piacenza) dopo che la moglie ha tentato di avvelenarlo con il detersivo per il bucato. L'uomo è stato curato in tempo e si è salvato, ma i carabinieri, intervenuti su richiesta dei medici, hanno avviato le indagini e denunciato la donna per lesioni personali aggravate con mezzo venefico ai danni del coniuge convivente. La 59enne ha raccontato di non riuscire ad accettare la separazione dal marito.