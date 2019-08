Piacenza, coppia scomparsa: pm indagano per sequestro di persona

Proseguono a Piacenza le indagini sulla misteriosa scomparsa di Massimo Sebastiani e di Elisa Pomarelli, la coppia di amici di cui si è persa traccia da tre giorni nella zona di Carpaneto . La Procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di sequestro di persona, ma al momento non vi sono iscritti nel registro degli indagati. Previsto un sopralluogo nella zona delle ricerche.

Nella giornata di domenica 25 agosto, Elisa ha detto ai genitori che sarebbe andata a Carpaneto Piacentino senza però fare più ritorno a casa. Con l'amico Massimo Sebastiani avrebbe pranzato in un ristorante di Ciriano. Successivamente Sebastiani sarebbe stato visto, da alcuni testimoni, in un locale di Celleri, nel pomeriggio. L'uomo aveva i vestiti sporchi di fango. Da allora non si hanno più notizie dei due.