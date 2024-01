Fiorenzuola (Piacenza), bimba di 9 mesi grave: ustionata dal tè bollente

Una bambina di 9 mesi è in gravi condizioni dopo un infortunio domestico a Fiorenzuola, in provincia di Piacenza.

La piccola era in casa con i genitori quando all'improvviso le è caduta addosso accidentalmente una caraffa di tè bollente che le ha causato ustioni su gran parte del corpo. La bimba è stata trasportata in eliambulanza nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Parma; sull'accaduto, per chiarire la dinamica stanno indagando i carabinieri.