Piacenza, banda armata svaligia sede Dhl: rubati costosi prodotti tecnologici

Assalto nella notte alla sede Dhl a Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza. Una banda ha portato via dai camion e dal magazzino materiale tecnologico per un valore ingente, non ancora stimato, dopo aver fatto irruzione con le armi nel piazzale della ditta. I complici, per impedire l'arrivo delle forze dell'ordine, hanno posteggiato auto e furgoni rubati di traverso lungo le vie di accesso alla zona, e incendiandoli. A terra anche chiodi a tre punte. È caccia all'uomo.