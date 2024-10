Tredicenne morta a Piacenza, la madre: "I sospetti ora sono confermati"

Tra le circostanze segnalate agli inquirenti dalla famiglia di Aurora, c'è il racconto di un'altra ragazza, minorenne, che li ha contattati per riferire di una scena che aveva visto in strada nelle scorse settimane. Secondo quanto riferito dal quotidiano Libertà, si tratta di un episodio accaduto il 4 ottobre: la testimone avrebbe visto un giovane che strattonava una ragazzina minuta. A quel punto avrebbe scattato alcune foto e poi si sarebbe avvicinata alla ragazzina per dirle "Ciao come stai", riuscendo ad allontanare il ragazzo. Quando ha saputo della tragedia di venerdì, la ragazza ha pensato che l'adolescente vista in strada potesse essere Aurora. Ha contattato i familiari, mostrando le foto e la 13enne è stata riconosciuta. Questo racconto è stato fornito agli inquirenti. La testimone, si legge ancora su Libertà, sarebbe stata in caserma dai carabinieri a riferire quello a cui aveva assistito.