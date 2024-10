Piacenza, 13enne morta: la mamma "non crede al suicidio" | La ragazzina avrebbe parlato del fidanzato ai servizi sociali

"La mamma e i familiari non credono assolutamente all'ipotesi di suicidio così come non credono assolutamente all'ipotesi di caduta accidentale". Così l'avvocata Lorenza Dordoni, legale della madre della 13enne morta venerdì mattina a Piacenza, precipitando dal palazzo in cui abitava. Al momento per la morte della ragazzina risulta indagato il fidanzato 15enne.