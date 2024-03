Il pg militare: "Nelle caserme niente più casi di nonnismo ma ricorrono truffa e peculato"

Nelle caserme italiane "non c’è più traccia di 'nonnismo', di quei comportamenti vessatori e in alcuni casi anche violenti che vedevano spesso come vittime le reclute".

È quanto si legge nella relazione del pg militare Marco De Paolis in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Anche quest'anno non si segnalano dati significativi in alcuna delle Procure Militari. Questo fenomeno, assai diffuso negli anni Ottanta e Novanta nelle caserme italiane, ha cessato ormai di interessare le forze armate", aggiunge De Paolis.