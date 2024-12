La pescivendola più bella d'Italia: "Ora ho paura anche di camminare per strada"

Ai microfoni di "Mattino Cinque News", la pescivendola più bella d'Italia risponde alle accuse: "Mi sembra un po' tutto surreale e mi sono sentita messa sotto accusa per una cosa che non mi appartiene. Hanno gettato fango su di me come se fossi una criminale, io non ho seviziato nessun animale". E aggiunge: "Come dobbiamo vendere un polpo? Io ora ho paura anche di camminare per strada perché potrei incontrare un animalista, visto che mi hanno descritta come una persona cattiva. Io ho soltanto alato il polpo per mostrare un articolo fresco, non l'ho seviziato o maltrattato". Ad aver infastidito Carmela Febbraro sono anche i toni e i modi con cui le hanno rivolto le accuse. "Io ho una sensibilità, cosa che loro non hanno avuto nei miei confronti perché sono entrati con tanta violenza nella mia pescheria mentre noi lavoravamo. I carabinieri li ho chiamati io perché per un'ora e passa non mi facevano lavorare, i miei clienti se ne sono andati via e non potevo rispondere alle chiamate che i clienti mi facevano per prenotare del pesce", spiega la pescivendola. E confessa: "Io ho una figlia di 10 anni che è spaventata e mi chiede: 'mamma che ti sta succedendo? Tu sei la persona più buona su questo mondo'. Io neanche una zanzara se la vedo passare la uccido, mia figlia neanche con un dito l'ho sfiorata perché io insegno l'educazione con le parole. Ho tanto rispetto per gli animali e a casa ho un cane".