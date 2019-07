Pescara, un uomo è morto al culmine di una lite per questioni di viabilità

Un uomo di 56 anni è morto al culmine di una lite scoppiata per un parcheggio, a Pescara. I carabinieri sono a caccia dell'aggressore, un giovane, fuggito a bordo di un Suv di colore chiaro. Sul posto dopo l'allarme sono intervenuti gli uomini del 118, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale.