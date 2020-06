Pescara, nome maschile sul manifesto della defunta trans: ora sulla lapide torna a essere Alessia

"Un grande segno di rispetto che onora i familiari sinceramente affranti per l’errore e distrutti per la perdita di Alessia", aggiunge Luxuria.

"Eccola Alessia, eternamente Alessia. Eccola sempre riconosciuta nell’amore speciale di una famiglia che è stata completamente distratta dal grande dolore della sua perdita. Si è risolto felicemente un caso che sembrava essere orribile", ha scritto invece su Facebook Daniela Lourdes Falanga, presidente di Arcigay Napoli, a corredo della foto della lapide.

Dopo che il manifesto funebre aveva fatto discutere, la famiglia della giovane aveva detto al Messaggero: "Non abbiamo avuto nessun ruolo nella scrittura dell’unico manifesto funebre affisso che è stato il frutto di un gesto di buon cuore in favore della nostra famiglia che versa in gravissime condizioni economiche. Senza l’intervento di questa generosa persona, la nostra amata figlia e sorella non avrebbe avuto alcun manifesto e soprattutto non avrebbe avuto alcun funerale". Si è trattato di un "errore totalmente in buona fede", hanno detto la mamma e il papà di Alessia.