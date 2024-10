Donna investita da auto pirata a Pescara, è in gravi condizioni

Una donna di 50 anni è finita in ospedale a Pescara in condizioni gravissime per le lesioni riportate dopo essere stata investita da un'automobile sul lungomare Nord del capoluogo adriatico. L'incidente è avvenuto attorno alle 22 di giovedì. L'investitore si sarebbe dato alla fuga e sono in corso le ricerche. Sul posto, oltre al 118, che ha trasportato in ospedale la donna ferita, sono intervenute la polizia municipale, per tutti gli accertamenti del caso, e le altre forze dell'ordine.