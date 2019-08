Pescara:bimbo 5 anni ricoverato in ospedale, forse caduto da balcone

Un bambino di cinque anni è ricoverato in ospedale a Pescara per le lesioni riportate presumibilmente in seguito a una caduta. Non è escluso che il piccolo sia precipitato dal balcone della sua abitazione di Montesilvano: non è in pericolo di vita. Al momento dei fatti il padre del piccolo era in casa e stava riposando con un'altra figlia, mentre la madre era assente.