Pesaro, trovato vivo 81enne disperso nei boschi da quattro giorni

Un 81enne di Apecchio, disperso tra i boschi in montagna da 4 giorni, è stato ritrovato dai carabinieri di Urbino. Benedetto Manfucci era stato visto per l'ultima volta il 9 gennaio alla guida della sua Panda 4x4 con la quale andava spesso per boschi. Da allora non era tornato a casa. I familiari avevano lanciato l'allarme e ora dopo quattro giorni il lieto fine. L'anziano ha detto di essersi perso e di avere avuto il cellulare scarico.