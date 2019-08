Pesaro, operaio strangola la moglie e poi si impicca in garage

L'uomo era un operaio, mentre la moglie, Maria, di 42 anni, faceva lavori saltuari anche come badante. La donna aveva paura: per questo aveva deciso di separarsi, pur senza denunciarlo. Le figlie della coppia, di 23 e 14 anni, stavano trascorrendo le vacanze in Moldavia.



Le due ragazze si sono allarmate quando hanno tentato di contattare telefonicamente la madre, senza riuscirci. A quel punto hanno contattato dei cugini, che hanno trovato il corpo della donna in bagno, vicino a una finestra. La donna, secondo quanto stabilito poi dal medico legale, era già morta da molte ore. Il corpo dell'uomo è stato trovato dai carabinieri durante un sopralluogo nei dintorni della casa: il cadavere di Andrei Cegolea, che si è impiccato, era in un capanno usato anche come garage.



Pm: "Delitto premeditato" - "E' stato un omicidio seguito dal suicidio del responsabile, un delitto forse premeditato e non originato da un momento di ira. Il marito della vittima aveva con sé una corda che ha poi usato per impiccarsi nella rimessa dopo aver soffocato o strangolato la moglie Maria". A parlare è il sostituto procuratore Giovanni Narbone.