Pesaro, auto fuori strada finisce contro albero: morto 21enne

Un 21enne di Macerata Feltria è morto in un incidente stradale avvenuto a Mercatale di Sassocorvaro a una ventina di chilometri da Urbino. Il ragazzo ha perso il controllo dell'auto che è finita contro un albero. Il violento schianto non ha dato scampo al ragazzo che è deceduto sul colpo. Sul posto vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri di Urbino anche per accertamenti funzionali a ricostruire la dinamica dell'incidente.