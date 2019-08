Pesaro, al mare con il cane: multa di 1.032 euro

Infastiditi dalla presenza di un cane in mare, alcuni bagnanti hanno avvisato i vigili i quali non hanno potuto fare altro che sanzionare con una maximulta di 1.032 euro, il proprietario dell'animale. E' successo in un lido a Pesaro. L'uomo ha violato i chiari divieti, validi per tutta l'estate, di far entrare i cani in acqua così come previsto dal regolamento comunale.