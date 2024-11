Cortona (Perugia), mamma organizza la festa per il compleanno della figlia ma non si presenta nessuno | Lo sfogo su Facebook: "Vergognoso e umiliante"

Ha organizzato una festa di compleanno per la figlia di cinque anni invitando 35 bambini ma nessuno di loro si è presentato. È accaduto a Cortona, in provincia di Perugia. La mattina dopo l'accaduto, la mamma della piccola sui social ha sfogato la sua amarezza. "È vergognoso. Ha fissato per ore la porta. Aspettando che qualcuno dei suoi amici entrasse per festeggiarla", ha scritto la donna. I genitori della bimba avevano affittato una sala giochi, allestita appositamente per l'occasione.