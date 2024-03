Perugia, 15 indagati per presunti accessi abusivi alle banche dati

Fascicolo aperto a Roma

Il fascicolo era stato aperto inizialmente a Roma, in seguito a una denuncia del ministro Guido Crosetto dopo la pubblicazione di notizie riguardanti la sua precedente attività professionale. Antonio Laudati avrebbe ricevuto un mandato a comparire, ma non si sarebbe presentato all'interrogatorio. Sarebbe accusato di accesso abusivo a sistemi informatici e banche dati, in concorso con Striano, e falso. La procura di Perugia non ha voluto in alcun modo intervenire sulla notizia.