Incidente stradale a Perugia, un morto e diversi feriti

Una persona è morta e diverse altre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto alla periferia di Perugia, nella zona di Ponte Felcino.

La vittima, di 50 anni, viaggiava sulla sua moto quando è rimasto coinvolto in uno scontro con due vetture avvenuto su un rettilineo. I feriti sono stati portati in ospedale in codice rosso.