Perugia, 90enne sposa la giovane badante ma i parenti si oppongono: "E' un raggiro, lei ha un altro"

La rabbia dei parenti

La notizia è sul quotidiano il Messaggero che riporta il decreto relativo a un procedimento discusso a gennaio e pubblicato sul Notiziario della Corte d'Appello di Perugia. Il caso è stato sollevato dalle sorelle e dai nipoti dell'anziano intenzionato a sposare una donna molto più giovane, conosciuta dopo essere entrata in casa e in famiglia perché impegnata ad assistere la moglie dell'uomo, malata e poi defunta. E il non averlo comunicato ai parenti fino alla pubblicazione delle partecipazioni, ha convinto i parenti dell'anziano che la scelta del silenzio "fosse - si riassume nel Notiziario - un escamotage della donna per raggiungere scopi personali non contemplati dal vincolo coniugale". Secondo il tribunale civile però l'opposizione al matrimonio può essere fatta "per qualunque causa che osti alla sua celebrazione".