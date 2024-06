Perugia, accoltella la compagna e ferisce la figlia: arrestato 34enne

Un 34enne di origine marocchina è accusato di aver accoltellato ripetutamente la compagna e aver ferito la figlia di 5 anni che si trovava in braccio alla donna. E' successo a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia. L'uomo, dopo un iniziale tentativo di fuga, è stato bloccato e arrestato. L'aggressione, avvenuta al culmine di una lita relativa alla fine della relazione tra i due, è avvenuta in casa. La donna è grave, la piccola non sarebbe invece in pericolo di vita.