La moglie perde l'anello di diamanti al supermercato, lui lo ritrova grazie a un appello social

L'appello sui social

"Immaginerete che al di là del puro valore economico ha un profondo valore affettivo – si legge ancora –. Se qualcuno l’avesse trovata può contattarmi, ne saremo grati e riconoscenti". Nessuna menzione esplicita di un'eventuale ricompensa in denaro ma, da quanto si apprende dal sito della gioielleria, l'anello smarrito vale circa 6 mila euro. Il post riceve 49 reazioni e una manciata di commenti tra emoticon dispiaciute e qualche disincanto: "Mi auguro per voi di ritrovarla ma non sono tempi… Io ho perso un braccialetto di Tiffany con l’incisione ma nulla ahimè", scrive Barbara M. È intorno alla mezzanotte che arriva la risposta tanto sperata: "Le ho scritto in privato", commenta Linda T.