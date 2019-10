Pensionato cremonese ucciso in Thailandia, il killer ha confessato 

Il killer accompagnato dalla polizia thailandese sul luogo del delitto

Il dj cremonese era già stato altre volte in Thailandia. Lì aveva conosciuto quella donna con cui aveva intrecciato una relazione sentimentale da un paio di anni. Una donna contesa, con un 41enne che si sarebbe trasformato nel suo assassino. "Lui se la voleva portare in Italia io ho perso la testa e l'ho ucciso" - avrebbe confessato alla polizia, accompagnando gli agenti sul luogo del delitto e ricostruendo passo dopo passo quanto accaduto. Il killer ha affiancato in auto la vittima che lo precedeva in sella a un ciclomotore, ha aperto la portiera di guida e ha premuto il grilletto due volte. Per Mario Ferrari non c'è stato scampo. I proiettili lo hanno raggiunto alla testa e alle spalle. A Cremona, la notizia ha sconvolto familiari e amici del dj. "Mario era andato in vacanza e l'hanno ammazzato come un cane" - ha detto in lacrime un parente. Il 58enne era in pensione dalla scorsa primavera. Poi, quell'ultimo viaggio n Thailandia, per raggiungere la donna che da un paio d'anni era entrata nella sua vita. Una vita spezzata da due colpi di pistola, esplosi dal rivale in amore.