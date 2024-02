Pensionati in difficoltà, le testimonianze: "Abbiamo paura di non farcela"

Hanno lavorato per più di quarant'anni, hanno pagato sempre le tasse ma adesso faticano ad arrivare a fine mese. È la condizione in cui si trovano molti pensionati nel nostro Paese. "È sempre Cartabianca" raccoglie le testimonianze e racconta la storia di alcuni di loro. "Tra l'affitto, le spese per il condominio, le visite mediche spesso a pagamento perché le liste di attesa sono troppo lunghe, non si riesce mai a fare tutto", racconta Gino, adesso in pensione, ma che ha lavorato tutta la vita come operaio.

Gino, che vive con la moglie in affitto, non riesce a trattenere le lacrime davanti alle telecamere di Rete 4 perché si sente impotente. "Non riesco, vorrei fare di più, vorrei far vivere un po' meglio la mia famiglia", racconta l'uomo che avrebbe voluto acquistare la casa in cui vive, ma con la sua pensione nessuna banca gli concederebbe un mutuo. "Con una pensione così non c'è tranquillità - dice e poi chiede un intervento diretto del Governo - bisognerebbe lavorare per aumentarle. Per tutti gli anni che ho lavorato, notti e festivi, pensavo di poter vivere in serenità, tutto l'impegno che ci ho messo non è stato sufficiente. Mi vergogno perché ho paura di non farcela", conclude.

Ma Gino non è il solo ad avere paura di non farcela. C'è chi da solo non riesce a sostenere tutte le spese e per questo motivo è costretto a condividere il tetto. "È sempre Cartabianca" incontra un gruppo di otto anziani che si è unito per vivere insieme e ammortizzare le numerose spese, dall'affitto alle bollette. La storia per tutti è la stessa: non riuscivano ad arrivare a fine mese. Per questo motivo hanno deciso di coabitare. Dopo aver perso il marito, Maria Assunta si è sentita persa perché la sua pensione, da sola, non sarebbe mai bastata e ai microfoni di Rete 4 confida: "Se non avessi trovato questa casa e queste persone mi sarei uccisa".