Maxi operazione della Procura di Trieste 26 maggio 2019 12:42 Pensavano di essere invisibili grazie a un rito voodoo: smantellato traffico di droga della mafia nigeriana La polizia ha arrestato il capo e i corrieri di unʼorganizzazione criminale che operava in tutto il nord-est Italia, sequestrati più di 300 chili di marijuana

I corrieri si credevano invisibili grazie a un rito voodoo e trasportavano fino a 50 chili di droga, portandola in valigia nei treni o nelle auto. Un traffico da 3 milioni di euro in tutto il nord-est Italia che la Procura di Trieste ha smantellato grazie all'arresto del capo dell'organizzazione criminale, un nigeriano ai domiciliari a Roma. Il nome in codice dell'operazione era, appunto, "Invisibili".

Gli agenti, coordinati da Carlo Mastelloni, hanno seguito per 6 mesi i movimenti di 13 corrieri di origini nigeriane che, prima di consegnare la droga in Toscana, Liguria, Friuli e Veneto, erano sottoposti da un santone a un rituale voodoo per garantirgli "l'invisibilità". L'organizzazione criminale faceva capo a N.B., trentaquattrenne nigeriano residente a Roma, che è stato arrestato dalla Squadra mobile di Trieste dopo aver studiato attentamente le sue mosse. Si tratta di una delle operazioni più grandi condotte dalla Procura friulana: le indagini sono partite da un piccolo giro di spaccio in prossimità delle stazioni centrali di Udine e Trieste e sono arrivate a ricostruire una rete di distribuzione della droga che coinvolgeva tutto il Nord Italia. Secondo le forze dell'ordine, pare che il traffico sia stato direttamente gestito dalla mafia nigeriana e non abbia mai avuto legami con la criminalità organizzata italiana.



Negli ultimi 6 mesi sono stati sequestrati oltre 300 chili di marijuana in mano a corrieri diretti a Trieste, Udine, Genova, Firenze, Pisa, Vicenza, Padova e Treviso. Le modalità di consegna erano sempre uguali: i corrieri si presentavano a Roma a casa di N.B., abitazione nella quale l'uomo scontava gli arresti domiciliari, e prelevavano borsoni e valigie con dentro la droga. L'ultimo carico è stato però fatale: il capo dell'organizzazione aveva consegnato un borsone con sei chili di marijuana a una persona fidata che avrebbe dovuto recapitarlo a Genova, nei pressi della Stazione Principe. La polizia l'ha arrestato e, poco dopo, ha consegnato alla giustizia anche il suo capo.